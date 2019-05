WATCH FRENCH OPEN LIVE ON EUROSPORT AND EUROSPORT PLAYER

THURSDAY HIGHLIGHTS

1-Naomi Osaka (Japan) v Victoria Azarenka (Belarus)

1-Novak Djokovic (Serbia) v Henri Laaksonen (Switzerland)

10-Serena Williams (U.S.) v Kurumi Nara (Japan)

Pablo Cuevas (Uruguay) v 28-Kyle Edmund (Great Britain)

MATCH OF THE DAY

1-Naomi Osaka (Japan) v Victoria Azarenka (Belarus)

What a treat for those who get to Court Suzanne Lenglen for the opening match – a clash of two Grand Slam champions.

Fresh from completing an extraordinary comeback on Tuesday to beat Anna Karolina Schmiedlova, top seed Naomi Osaka takes on former world No 1 Victoria Azarenka, who is also a two-time Grand Slam winner. Second-round matches do not get much bigger than this.

Video - Highlights - Osaka battles back to beat Schmiedlova 02:57

POTENTIAL UPSET OF THE DAY

Adrian Mannarino (France) v 14-Gael Monfils (France)

In this enticing all-French affair, Adrian Mannarino will be out to upset Gael Monfils, and it will be intriguing to see where the supporters’ loyalties will lie when they take to the clay out on Suzanne Lenglen.

Video - Highlights - Monfils sizzles in victory over Daniel 02:55

BRITWATCH

Step up Kyle Edmund, the sole Brit in singles action on Thursday. The No 28 seed is first up on Court 6 against Uruguayan Pablo Cuevas.

Cuevas is more than capable of challenging Edmund. The 33-year-old was the losing finalist to Stefanos Tsitsipas at the Estoril Open, and breezed through his opening round at Roland Garros. It will also be worth seeing how Edmund fares after his epic five-set win over Jeremy Chardy.

Video - Highlights: Five sets, two days – Edmund finally sees off Chardy 02:56

COURT PHILIPPE-CHATRIER

4-Dominic Thiem (Austria) v Alexander Bublik (Kazakhstan)

10-Serena Williams (U.S.) v Kurumi Nara (Japan)

24-Caroline Garcia (France) v Anna Blinkova (Russia)

Martin Klizan (Slovakia) v 22-Lucas Pouille (France)

COURT SUZANNE-LENGLEN

1-Naomi Osaka (Japan) v Victoria Azarenka (Belarus)

1-Novak Djokovic (Serbia) v Henri Laaksonen (Switzerland)

Adrian Mannarino (France) v 14-Gael Monfils (France)

3-Simona Halep (Romania) v Magda Linette (Poland)

COURT SIMONNE-MATHIEU

Ekaterina Alexandrova (Russia) v Samantha Stosur (Australia)

Mikael Ymer (Sweden) v 5-Alexander Zverev (Germany)

Yoshihito Nishioka (Japan) v 8-Juan Martin Del Potro (Argentina)

Priscilla Hon (Australia) v 14-Madison Keys (U.S.)

COURT 1

11-Aryna Sabalenka (Belarus) v Amanda Anisimova (USA)

Danielle Rose Collins (USA) v 8-Ashleigh Barty (Australia)

23-Fernando Verdasco (Spain) v Antoine Hoang (France)

9-Fabio Fognini (Italy) v Federico Delbonis (Argentina)

COURT 7

Kateřina Siniaková (Czech Republic) v 29-Maria Sakkari (Greece)

30-Dusan Lajovic (Serbia) v Elliot Benchetrit (France)

Lloyd Harris (South Africa) v 13-Borna Coric (Croatia)

COURT 6