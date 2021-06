Tennis

Siniakova / Krejcikova - Pliskova / Pliskova - Roland-Garros Highlights

Watch Roland Garros highlights from the match Katerina Siniakova / Barbora Krejcikova - Kristyna Pliskova / Karolina Pliskova.All the latest tennis action on Eurosport.

00:03:01, 41 minutes ago