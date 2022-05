Tennis

French Open Top 5 shots Day 1: Carlos Alcaraz, Maria Sakkari, Fabio Fognini, Ons Jabeur & Juan Pablo Varillas

Check out the top five shots of Day 1 of the French Open. Featuring Carlos Alcaraz, Maria Sakkari, Fabio Fognini, Ons Jabeur & Juan Pablo Varillas. Watch the French Open live on Eurosport and discovery+.

00:02:17, 2 hours ago