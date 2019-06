Tennis-List of French Open women's singles champions

June 8 (Reuters) - List of French Open women's singles

champions:



2019 Ashleigh Barty (Australia) beat Marketa Vondrousova

(Czech Republic) 6-1 6-3

2018 Simona Halep (Romania) beat Sloane Stephens (U.S.) 3-6

6-4 6-1

2017 Jelena Ostapenko (Latvia) beat Simona Halep (Romania)

4-6 6-4 6-3

2016 Garbine Muguruza (Spain) beat Serena Williams (U.S.)

7-5 6-4

2015 Serena Williams (U.S.) beat Lucie Safarova (Czech

Republic) 6-3 6-7 6-2

2014 Maria Sharapova (Russia) beat Simona Halep (Romania)

6-4 6-7 6-4

2013 Serena Williams (U.S.) beat Maria Sharapova (Russia)

6-4 6-4

2012 Maria Sharapova (Russia) beat Sara Errani (Italy) 6-3

6-2

2011 Li Na (China) beat Francesca Schiavone (Italy) 6-4 7-6

2010 Francesca Schiavone (Italy) beat Samantha Stosur

(Australia) 6-4 7-6(2)

2009 Svetlana Kuznetsova (Russia) beat Dinara Safina

(Russia) 6-4 6-2

2008 Ana Ivanovic (Serbia) beat Dinara Safina (Russia) 6-4

6-3

2007 Justine Henin (Belgium) beat Ana Ivanovic (Serbia) 6-1

6-2

2006 Justine Henin (Belgium) beat Svetlana Kuznetsova

(Russia) 6-4 6-4

2005 Justine Henin (Belgium) beat Mary Pierce (France) 6-1

6-1

2004 Anastasia Myskina (Russia) beat Elena Dementieva

(Russia) 6-1 6-2

2003 Justine Henin (Belgium) beat Kim Clijsters (Belgium)

6-0 6-4

2002 Serena Williams (U.S.) beat Venus Williams (U.S.) 7-5

6-3

2001 Jennifer Capriati (U.S.) beat Kim Clijsters (Belgium)

1-6 6-4 12-10

2000 Mary Pierce (France) beat Conchita Martinez (Spain) 6-2

7-5

1999 Steffi Graf (Germany) beat Martina Hingis

(Switzerland)4-6 7-5 6-2

1998 Arantxa Sanchez-Vicario (Spain) beat Monica Seles

(U.S.) 7-6 0-6 6-2

1997 Iva Majoli (Croatia) beat Martina Hingis (Switzerland)

6-4 6-2

1996 Steffi Graf (Germany) beat Arantxa Sanchez-Vicario

(Spain) 6-3 6-7 10-8

1995 Steffi Graf (Germany) beat Arantxa Sanchez-Vicario

(Spain) 7-5 4-6 6-0

1994 Arantxa Sanchez-Vicario (Spain) beat Mary Pierce

(France) 6-4 6-4

1993 Steffi Graf (Germany) beat Mary-Joe Fernandez (U.S.)

4-6 6-2 6-4

1992 Monica Seles (Yugoslavia) beat Steffi Graf (Germany)

6-2 3-6 10-8

1991 Monica Seles (Yugoslavia) beat Arantxa

Sanchez-Vicario(Spain) 6-3 6-4

1990 Monica Seles (Yugoslavia) beat Steffi Graf (Germany)

7-6 6-4

1989 Arantxa Sanchez-Vicario (Spain) beat Steffi Graf

(Germany) 7-6 3-6 7-5

1988 Steffi Graf (Germany) beat Natasha Zvereva (Soviet

Union) 6-0 6-0

1987 Steffi Graf (Germany) beat Martina Navratilova (U.S.)

6-4 4-6 8-6

1986 Chris Evert-Lloyd (U.S.) beat Martina Navratilova

(U.S.) 2-6 6-3 6-3

1985 Chris Evert-Lloyd (U.S.) beat Martina Navratilova

(U.S.) 6-3 6-7 7-5

1984 Martina Navratilova (U.S.) beat Chris Evert-Lloyd

(U.S.) 6-3 6-1

1983 Chris-Evert Lloyd (U.S.) beat Mima Jausovec

(Yugoslavia) 6-1 6-2

1982 Martina Navratilova (U.S.) beat Andrea Jaeger (U.S.)

7-6 6-1

1981 Hana Mandlikova (Czechoslovakia) beat Sylvia Hanika

(Germany) 6-2 6-4

1980 Chris Evert-Lloyd (U.S.) beat Virginia Ruzici (Romania)

6-0 6-3

1979 Chris Evert-Lloyd (U.S.) beat Wendy Turnbull

(Australia) 6-2 6-0

1978 Virginia Ruzici (Romania) beat Mima Jausovec

(Yugoslavia) 6-2 6-2

1977 Mima Jausovec (Yugoslavia) beat Florenta Mihai

(Romania) 6-2 6-7 6-1

1976 Sue Barker (Britain) beat Renata Tomanova

(Czechoslovakia) 6-2 0-6 6-2

1975 Chris Evert (U.S.) beat Martina Navratilova

(Czechoslovakia) 2-6 6-2 6-1

1974 Chris Evert (U.S.) beat Olga Morozova (Soviet Union)

6-1 6-2

1973 Margaret Court (Australia) beat Chris Evert (U.S.) 6-7

7-6 6-4

1972 Billie-Jean King (U.S.) beat Evonne Goolagong

(Australia) 6-3 6-3

1971 Evonne Goolagong (Australia) beat Helen Gourlay

(Australia) 6-3 7-5

1970 Margaret Court (Australia) beat Helga Niessen (Germany)

6-2 6-4

1969 Margaret Court (Australia) beat Ann Jones (Britain) 6-1

4-6 6-3

1968 Nancy Richey (U.S.) beat Ann Jones (Britain) 5-7 6-4

6-1*

1967 Francoise Durr (France) beat Lesley Turney (Australia)

4-6 6-3 6-4

1966 Ann Jones (Britain) beat Nancy Richey (U.S.) 6-3 6-1

1965 Lesley Turner (Australia) beat Margaret Smith

(Australia) 6-3 6-4

1964 Margaret Smith (Australia) beat Maria Bueno (Brazil)

5-7 6-1 6-2

1963 Lesley Turner (Australia) beat Ann Jones (Britain) 2-6

6-3 7-5

1962 Margaret Smith (Australia) beat Lesley Turner

(Australia) 6-3 3-6 7-5

1961 Anne Haydon (Britain) beat Yola Ramirez (Mexico) 6-2

6-1

1960 Darlene Hard (U.S.) beat Yola Ramirez (Mexico) 6-3 6-4

1959 Christine Truman (Britain) beat Zsuzsi Kormoczi

(Hungary) 6-4 7-5

1958 Zsuzsi Kormoczy (Hungary) beat Shirley Bloomer

(Britain) 6-4 1-6 6-2

1957 Shirley Bloomer (Britain) beat Dorothy Knode (U.S.) 6-1

6-3

1956 Althea Gibson (U.S.) beat Angela Mortimer (Britain) 6-0

12-10

1955 Angela Mortimer (Britain) beat Dorothy Knode (U.S.) 2-6

7-5 10-8

1954 Maureen Connolly (U.S.) beat Ginette Bucaille (France)

6-4 6-1

1953 Maureen Connolly (U.S.) beat Doris Hart (U.S.) 6-2 6-4

1952 Doris Hart (U.S.) Shirley Fry (U.S.) 6-4 6-4

1951 Shirley Fry (U.S.) beat Doris Hart (U.S.) 6-3 3-6 6-3

1950 Doris Hart (U.S.) beat Patricia Todd (U.S.) 6-4 4-6 6-2

1949 Margaret Osborne duPont (U.S.) beat Nelly

Adamson-Landry (France) 7-5 6-2

1948 Nelly Landry (France) beat Shirley Fry (U.S.) 6-2 0-6

6-0

1947 Patricia Todd (U.S.) beat Doris Hart (U.S.) 6-3 3-6 6-4

1946 Margaret Osborne (U.S.) beat Pauline Betz (U.S.) 1-6

8-6 7-5

1940-45 No competition

1939 Simone Matthieu (France) beat Jadwiga Jedrzejowska

(Poland) 6-3 8-6

1938 Simone Mathieu (France) Nelly Landry (France) 6-0 6-3

1937 Hilde Sperling (Denmark) beat Simone Mathieu (France)

6-2 6-4

1936 Hilde Sperling (Denmark) beat Simone Mathieu (France)

6-3 6-4

1935 Hilde Sperling (Denmark) beat Simone Mathieu (France)

6-2 6-1

1934 Margaret Scriven (Britain) beat Helen Jacobs (U.S.) 7-5

4-6 6-1

1933 Margaret Scriven (Britain) beat Simone Mathieu (France)

6-2 4-6 6-4

1932 Helen Wills Moody (U.S.) beat Simone Mathieu (France)

7-5 6-1

1931 Cilly Aussem (Germany) beat Betty Nuthall (Britain) 8-6

6-1

1930 Helen Wills Moody (U.S.) beat Helen Jacobs (U.S.) 6-2

6-1

1929 Helen Wills Moody (U.S.) beat Simone Mathieu

(France)6-3 6-4

1928 Helen Wills Moody (U.S.) beat Eileen Bennett(Britain)

6-1 6-2

1927 Kornelia Bouman (Netherlands) beat Irene Peacock

(Britain) 6-2 6-4

1926 Suzanne Lenglen (France) beat Mary Browne (U.S.) 6-1

6-0

1925 Suzanne Lenglen (France) beat Kathleen McKane

(Britain)6-1 6-2**

1924 Dida Vlasto beat Jeanne Vaussard 6-2 6-3

1923 Suzanne Lenglen beat Germaine Golding 6-1 6-4

1922 Suzanne Lenglen beat Germaine Golding 6-4 6-0

1921 Suzanne Lenglen beat Germaine Golding (walkover)

1920 Suzanne Lenglen beat Marguerite Broquedis 6-1 7-5

1915-1919 No competition

1914 Marguerite Broquedis beat Suzanne Lenglen 5-7 6-4 6-3

1913 Marguerite Broquedis beat Jeanne Matthey 6–3 6–3

1912 Jeanne Matthey beat Marie Danet 6–2 7–5

1911 Jeanne Matthey beat Marguerite Broquedis 6–2 7–5

1910 Jeanne Matthey beat Germaine Regnier 1–6 6–1 9–7

1909 Jeanne Matthey beat Abeille Villard Gallay 10–8 6–4

1908 Kate Gillou-Fenwick beat A. Pean 6–2 6–2

1907 Comtesse de Kermel beat Catherine d'Aliney d'Elva

(score not available)

1906 Kate Gillou-Fenwick beat Virginia MacVeagh (score not

available)

1905 Kate Gillou beat Yvonne de Pfeffel 6–0 11–9

1904 Kate Gillou beat Adine Masson (score not available)

1903 Adine Masson beat Kate Gillou 6-0 6-8 6-0

1902 Adine Masson beat P. Girod 6–0 6–1

1901 P. Girod beat Leroux 6–1 6–1

1900 Yvonne Prevost wins uncontested

1899 Adine Masson wins uncontested

1898 Adine Masson wins uncontested

1897 Adine Masson beat P. Girod 6-3 6-1



*The Championships became an Open in 1968, as professional

players were allowed to compete with amateurs for the first

time.

**Competitions prior to 1925 were open only to French tennis

club members and French nationals.



