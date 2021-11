With the deciding rounds of the WTCR – FIA World Touring Car Cup taking place at WTCR VTB Race of Russia next weekend here’s a reminder of the provisional standings.



1 Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 201 points

2 Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 165

3 Esteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR, 164

4 Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 157

5 Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 151

TEAMS (after round 14/16)



TEAMS (after round 14/16)

1 Cyan Racing Lynk & Co, 352 points

2 Comtoyou Team Audi Sport, 288

3 Cyan Performance Lynk & Co, 287

4 ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, 278

5 BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, 246

JUNIOR DRIVERS (after round 14/16)



JUNIOR DRIVERS (after round 14/16)

1 Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 341 points

2 Luca Engstler (DEU) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR, 323

3 Bence Boldizs (HUN), Zengő Motorsport Drivers’ Academy, CUPRA Leon Competición, 231

4 Jessica Bäckman (SWE), Target Competition, Hyundai Elantra N TCR, 131

WTCR TROPHY (after round 14/16)



WTCR TROPHY (after round 14/16)

1 Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 131 points

2 Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 95

3 Bence Boldizs (HUN), Zengő Motorsport Drivers’ Academy, CUPRA Leon Competición, 72

4 Jessica Bäckman (SWE), Target Competition, Hyundai Elantra N TCR, 32

5 Andreas Bäckman (SWE), Target Competition, Hyundai Elantra N TCR, 27

