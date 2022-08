Twelve fastest laps have been registered during the 2022 WTCR – FIA World Touring Car Cup and Zengő Motorsport’s Rob Huff has set the most with four achieved in his Goodyear-equipped CUPRA Leon Competición. Here’s a reminder.

WTCR CLEAN FUELS FOR ALL RACE OF FRANCERace 1: Rob Huff (GBR) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición, 1m22.293s (120.7kph)

Race 2: Mikel Azcona (ESP) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR, 1m21.331s (122.1kph)

WTCR RACE OF HUNGARY Race 1: Mikel Azcona (ESP) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR, 1m53.163s (139.3kph)

Race 2: Rob Huff (GBR) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competitión, 1m53.875s (138.4kph)

WTCR RACE OF SPAIN Race 1: Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 2m06.320s (152.3kph)

Race 2: Rob Huff (GBR) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición, 2m07.880s (150.4kph)

WTCR RACE OF PORTUGAL Race 1: Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 2m01.999s (141.3kph)

Race 2: Rob Huff (GBR) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición, 2m01.525s (141.8kph)

WTCR RACE OF ITALY Race 1: Nathanaël Berthon (FRA) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 1m15.763s (153.3kph) Race 2: Gilles Magnus (BEL), Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 1m16.494s (151.9kph)

WTCR RACE OF ALSACE GRANDEST Race 1: Esteban Guerrieri (ARG), ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR, 1m28.347s (147.5kph)

Race 2: Mikel Azcona (ESP), BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR, 1m28.334s (147.5kph)

