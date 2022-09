Five drivers have qualified on pole position in this season’s WTCR – FIA World Touring Car Cup with ALL-INKL.COM Münnich Motorsport’s Néstor Girolami doing so on three occasions in his Goodyear-equipped Honda Civic Type R TCR. Here’s a list of the WTCR pole-sitters so far in 2022.

WTCR CLEAN FUELS FOR ALL RACE OF FRANCENéstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR, 1m19.783s (124.5kph)

WTCR RACE OF GERMANYMehdi Bennani (MAR) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 8m50.527s (172.2kph)

WTCR RACE OF HUNGARYMikel Azcona (ESP) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR, 1m52.020s (140.7kph)

WTCR RACE OF SPAINGilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 2m05.485s (153.3kph)

WTCR RACE OF PORTUGALSantiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 1m59.626s (144.1kph)

WTCR RACE OF ITALYNéstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR, 1m14.811s (155.3kph)

WTCR RACE OF ALSACE GRANDESTNéstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR, 1m26.546s (150.5kph)

