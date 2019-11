Coronel, dont l’expérience du Circuito da Giua à Macao remonte jusqu’il y a plus de 20 ans, indique qu’un début de week-end solide est la clé du succès sur le circuit urbain le plus difficile au monde.

“Il faut y aller progressivement et ne pas être trop agressif,” détaille le pilote Comtoyou DHL Team CUPRA Racing. “Tous ceux qui viennent pour la première fois sont surmotivés pour la première séance mais sont toujours quatre ou cinq secondes trop lents ; c’est parce qu’ils ne connaissent pas le circuit, et il faut cette connaissance. Mais si l’on essaie d’attaquer trop tôt, on a des problèmes. Et une fois qu’on a des problèmes à Macao, on ne s’en sort jamais ; il faut un état d’esprit confiant pour Macao.”

“Dans le virage de Mandarin par exemple, on sait que ça passe à fond, sur un tour en pneus neufs ; on ne l’a jamais fait, mais il faut le prendre à fond parce que sinon, en qualifications, on n’est nulle part. Il faut la confiance pour faire ça, et sans confiance, on est en retrait et on ne récupère jamais ce déficit.”

“Une fois qu’on a un problème, on porte ce poids sur ses épaules comme un sac à dos rempli de plomb pour le reste du week-end. Il faut se mettre en mode Macao, ressentir l’ambiance et goûter la piste, ses bosses, absorber la tension de toute la situation à Macao. C’est un sentiment très particulier que l’on n’a jamais sur un circuit normal. Macao, c’est autre chose.”

Parmi les 26 pilotes titulaires qui seront présents à Macao, six vont découvrir le Circuito da Guia. Il s’agit de Mikel Azcona, Luca Engstler, Johan Kristoffersson, Niels Langeveld, Benjamin Leuchter et Attila Tassi.

The post Le conseil de Coronel aux pilotes WTCR qui vont découvrir Macao : soyez prudents au début appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.