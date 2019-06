The big WTCR winners so far

The WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO heads to the legendary Nürburgring Nordschleife from 20-22 June. Here’s a reminder of the key statistics so far in 2019.

Wins:

3:Thed Björk (Cyan Racing Lynk & Co)

3:Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport)

2:Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport)

2:Gabriele Tarquini (BRC Hyundai N Squadra Corse)

1:Ma Qinghua (Team Mulsanne)

1:Frédéric Vervisch (Comtoyou Team Audi Sport)



DHL Pole Position:

2:Nicky Catsburg (BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team)

1:Thed Björk (Cyan Racing Lynk & Co)

1:Yann Ehrlacher (Cyan Performance Lynk & Co)

1:Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport)

1:Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport)

1:Norbert Michelisz (BRC Hyundai N Squadra Corse)

1:Frédéric Vervisch (Comtoyou Team Audi Sport)



Race 2 (reverse-grid) pole positions:

1:Nicky Catsburg (BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team)

1:Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport)

1:Rob Huff (SLR VW Motorsport)

1:Jean-Karl Vernay (Leopard Racing Team Audi Sport)



Fastest laps:

3:Frédéric Vervisch (Comtoyou Team Audi Sport)

2:Mehdi Bennani (SLR VW Motorsport)

2:Rob Huff (SLR VW Motorsport)

2:Attila Tassi (KCMG)

1:Kevin Ceccon (Team Mulsanne)

1:Benjamin Leuchter

1:Ma Qinghua (Team Mulsanne)



Laps led:

35:Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport)

34:Thed Björk (Cyan Racing Lynk & Co)

32:Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport)

25:Gabriele Tarquini (BRC Hyundai N Squadra Corse)

15:Ma Qinghua (Team Mulsanne)

13:Yvan Muller (Cyan Racing Lynk & Co)

9:Nicky Catsburg (BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team)

6:Benjamin Leuchter (SLR Volkswagen)



TAG Heuer Best Lap Trophy:

1:Mehdi Bennani (SLR VW Motorsport)

1:Benjamin Leuchter (SLR Volkswagen)

1:Rob Huff (SLR VW Motorsport)

1:Ma Qinghua (Team Mulsanne)



TAG Heuer Most Valuable Driver (MVD):

2:Thed Björk (Cyan Racing Lynk & Co)

1:Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport)

1:Ma Qinghua (Team Mulsanne)

