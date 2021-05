Published 19/05/2021 at 22:21 GMT | Updated 19/05/2021 at 22:21 GMT

Following the publication of the WTCR – FIA World Touring Car Cup entry list yesterday, this is how the FIA Junior Driver Title and WTCR Trophy contenders will line up in 2021.

FIA Junior Driver Title contenders

8 Luca Engstler (DEU) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team Hyundai Elantra N TCR

16 Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport Audi RS 3 LMS

26 Jessica Bäckman (SWE) Target Competition Hyundai Elantra N TCR

55 Bence Boldizs (HUN) Zengő Motorsport Drivers’ Academy CUPRA Leon Competición



WTCR Trophy contenders

16 Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport Audi RS 3 LMS

19 Andreas Bäckman (SWE) Target Competition Hyundai Elantra N TCR

26 Jessica Bäckman (SWE) Target Competition Hyundai Elantra N TCR

32 Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport Audi RS 3 LMS

55 Bence Boldizs (HUN) Zengő Motorsport Drivers’ Academy CUPRA Leon Competición

