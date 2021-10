The race for the 2021 WTCR − FIA World Touring Car Cup stopped off at Circuit Pau-Arnos in France last weekend. Check below for a reminder of who won what.

RACE WINNERS

Race 1:Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

Race 2:1 Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR



FIA WTCR JUNIOR TITLE WINNERS

Race 1:Luca Engstler (DEU) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR

Race 2:Luca Engstler (DEU) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR



WTCR TROPHY WINNERS

Race 1:Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

Race 2:Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



POLE POSITION

Race 1 (reverse grid):Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

Race 2:Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 1m18.973s (138.1kph)



FASTEST LAP

Race 1:Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 1m19.837s (136.6kph)

Race 2:Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR, 1m20.584s (153.3kph)



TAG HEUER BEST LAP TROPHY

Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 1m19.837s (136.6kph)



TAG HEUER MOST VALUABLE DRIVER

Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR, 42 points



GOODYEAR #FOLLOWTHELEADER

Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 160 points

