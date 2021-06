WTCR Race of Germany delivered two epic races and several winners as the legendary Nürburgring Nordschleife hosted the eagerly anticipated WTCR − FIA World Touring Car Cup season kick-off. Here’s a summary of who won what.

RACE WINNERS

Race 1:Tiago Monteiro (PRT) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR



Race 2:Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR



FIA WTCR JUNIOR TITLE WINNERS

Race 1:Luca Engstler (DEU) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR



Race 2:Luca Engstler (DEU) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR



WTCR TROPHY WINNERS

Race 1:Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



Race 2:Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



POLE POSITION

Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR



FASTEST LAPS

Race 1:Mikel Azcona (ESP) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición, 9m01.919s (168.5kph)



Race 2:Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR, 8m53.608s (171.2kph)



TAG HEUER BEST LAP TROPHY

Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR, 8m53.608s (171.2kph)



TAG HEUER MOST VALUABLE DRIVER

Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR, 39 points



GOODYEAR #FOLLOWTHELEADER

Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR, 39 points

