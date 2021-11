Six drivers remain in contention for the WTCR − FIA World Touring Car Cup title following a memorable weekend at an action-packed Adria. Click HERE for a reminder of who won what.

RACE WINNERS

Race 1:Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

Race 2:Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR



FIA WTCR JUNIOR TITLE WINNERS

Race 1:Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

Race 2:Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



WTCR TROPHY WINNERS

Race 1:Tom Coronel (NLD) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

Race 2:Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



POLE POSITION

Race 1 (reverse grid):Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

Race 2:Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 1m49.347s (123.2kph)



FASTEST LAPS

Race 1:Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 1m51.969s (120.4kph)

Race 2:Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 1m51.459s (120.9kph)



TAG HEUER BEST LAP TROPHY

Frédéric Vervisch (BEL) Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 1m51.459s (120.9kph)



TAG HEUER MOST VALUABLE DRIVER

Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 41 points



GOODYEAR #FOLLOWTHELEADER

Yann Ehrlacher (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR, 201 points

