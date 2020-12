TITLE WINNERS OF 2020



DRIVERS:Yann Ehrlacher (FRA), Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR



TEAMS:Cyan Racing Lynk & Co (SWE)



WTCR ROOKIE AWARD:Gilles Magnus (BEL), Comtoyou Racing, Audi RS 3 LMS



WTCR TROPHY:Jean-Karl Vernay (FRA), Team Mulsanne, Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris







RACE WINNERS OF 2020



WTCR RACE OF BELGIUM (CIRCUIT ZOLDER, SEPTEMBER 11-13):



RACE 1: NÉSTOR GIROLAMI (ARG)ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR



RACE 2:YANN EHRLACHER (FRA)Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR



WTCR RACE OF GERMANY (NÜRBURGRING NORDSCHLEIFE, SEPTEMBER 24-26):



RACE 1: ESTEBAN GUERRIERI (ARG)ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR



RACE 2:YANN EHRLACHER (FRA)Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR



WTCR RACE OF SLOVAKIA (SLOVAKIA RING, OCTOBER 9-11):



RACE 1:NATHANAËL BERTHON (FRA)Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS3 LMS



RACE 2:TOM CORONEL (NLD)Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS3 LMS



RACE 3: NICKY CATSBURG (NLD)Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai i30 N TCR



WTCR RACE OF HUNGARY (HUNGARORING, OCTOBER 16-18):



RACE 1: ESTEBAN GUERRIERI (ARG)ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR



RACE 2:YANN EHRLACHER (FRA)Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR



RACE 3: ESTEBAN GUERRIERI (ARG)ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR



WTCR RACE OF SPAIN (MOTORLAND ARAGÓN, OCTOBER 30-NOVEMBER 1):



RACE 1: J-K VERNAY (FRA)Team Mulsanne, Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris



RACE 2: MIKEL AZCONA (ESP)Zengö Motorsport, CUPRA Leon Competición TCR



RACE 3: THED BJÖRK (SWE)Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR



WTCR RACE OF ARAGÓN (MOTORLAND ARAGÓN, NOVEMBER 13-15):



RACE 1: ESTEBAN GUERRIERI (ARG)ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR



RACE 2:YVAN MULLER (FRA)Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR



RACE 3: SANTIAGO URRUTIA (URY)Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR







WTCR ROOKIE DRIVER RACE WINNERS OF 2020



WTCR RACE OF BELGIUM (CIRCUIT ZOLDER, SEPTEMBER 11-13):



RACE 1:GILLES MAGNUS (BEL)Comtoyou Racing, Audi RS3 LMS



RACE 2:GILLES MAGNUS (BEL)Comtoyou Racing, Audi RS3 LMS



WTCR RACE OF GERMANY (NÜRBURGRING NORDSCHLEIFE, SEPTEMBER 24-26):



RACE 1:GILLES MAGNUS (BEL)Comtoyou Racing, Audi RS3 LMS



RACE 2:BENCE BOLDIZS (HUN)Zengö Motorsport, CUPRA Leon Competición TCR



WTCR RACE OF SLOVAKIA (SLOVAKIA RING, OCTOBER 9-11):



RACE 1:GILLES MAGNUS (BEL)Comtoyou Racing, Audi RS3 LMS



RACE 2:GILLES MAGNUS (BEL)Comtoyou Racing, Audi RS3 LMS



RACE 3:GILLES MAGNUS (BEL)Comtoyou Racing, Audi RS3 LMS



WTCR RACE OF HUNGARY (HUNGARORING, OCTOBER 16-18):



RACE 1: LUCA ENGSTLER (DEU)Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai i30 N TCR



RACE 2:BENCE BOLDIZS (HUN)Zengö Motorsport, CUPRA Leon Competición TCR



RACE 3:GILLES MAGNUS (BEL)Comtoyou Racing, Audi RS3 LMS



WTCR RACE OF SPAIN (MOTORLAND ARAGÓN, OCTOBER 30-NOVEMBER 1):



RACE 1:GILLES MAGNUS (BEL)Comtoyou Racing, Audi RS3 LMS



RACE 2:GILLES MAGNUS (BEL)Comtoyou Racing, Audi RS3 LMS



RACE 3:GILLES MAGNUS (BEL)Comtoyou Racing, Audi RS3 LMS



WTCR RACE OF ARAGÓN (MOTORLAND ARAGÓN, NOVEMBER 13-15):



RACE 1:GILLES MAGNUS (BEL)Comtoyou Racing, Audi RS3 LMS



RACE 2:GILLES MAGNUS (BEL)Comtoyou Racing, Audi RS3 LMS



RACE 3:GILLES MAGNUS (BEL)Comtoyou Racing, Audi RS3 LMS







WTCR TROPHY RACE WINNERS OF 2020



WTCR RACE OF BELGIUM (CIRCUIT ZOLDER, SEPTEMBER 11-13):



RACE 1:TOM CORONEL (NLD)Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS3 LMS



RACE 2:GILLES MAGNUS (BEL)Comtoyou Racing, Audi RS3 LMS



WTCR RACE OF GERMANY (NÜRBURGRING NORDSCHLEIFE, SEPTEMBER 24-26):



RACE 1:TOM CORONEL (NLD)Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS3 LMS



RACE 2: J-K VERNAY (FRA)Team Mulsanne, Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris



WTCR RACE OF SLOVAKIA (SLOVAKIA RING, OCTOBER 9-11):



RACE 1:NATHANAËL BERTHON (FRA)Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS3 LMS



RACE 2:TOM CORONEL (NLD)Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS3 LMS



RACE 3: NATHANAËL BERTHON (FRA)Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS3 LMS



WTCR RACE OF HUNGARY (HUNGARORING, OCTOBER 16-18):



RACE 1: J-K VERNAY (FRA)Team Mulsanne, Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris



RACE 2: J-K VERNAY (FRA)Team Mulsanne, Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris



RACE 3: J-K VERNAY (FRA)Team Mulsanne, Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris



WTCR RACE OF SPAIN (MOTORLAND ARAGÓN, OCTOBER 30-NOVEMBER 1):



RACE 1: J-K VERNAY (FRA)Team Mulsanne, Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris



RACE 2:NATHANAËL BERTHON (FRA)Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS3 LMS



RACE 3:NATHANAËL BERTHON (FRA)Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS3 LMS



WTCR RACE OF ARAGÓN (MOTORLAND ARAGÓN, NOVEMBER 13-15):



RACE 1:GILLES MAGNUS (BEL)Comtoyou Racing, Audi RS3 LMS



RACE 2: J-K VERNAY (FRA)Team Mulsanne, Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris



RACE 3: J-K VERNAY (FRA)Team Mulsanne, Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris