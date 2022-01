Seven drivers have won races on the opening weekend of WTCR – FIA World Touring Car Cup season. Here’s a reminder.

2018:

What:WTCR Afriquia Race of Morocco

When:April 6-8

Where:Circuit Moulay El Hassan, Marrakech

Race 1 winner:Gabriele Tarquini (Hyundai i30 N TCR)

Race 2 winner:Jean-Karl Vernay (Audi RS 3 LMS)

Race 3 winner:Gabriele Tarquini (Hyundai i30 N TCR)



2019:

What:WTCR Afriquia Race of Morocco

When:April 5-7

Where:Circuit Moulay El Hassan, Marrakech

Race 1 winner:Esteban Guerrieri (Honda Civic Type R TCR)

Race 2 winner:Gabriele Tarquini (Hyundai i30 N TCR)

Race 3 winner:Thed Björk (Lynk & Co 03 TCR)



2020:

What:WTCR Race of Belgium

When:September 11-13

Where:Circuit Zolder

Race 1 winner:Néstor Girolami (Honda Civic Type R TCR)

Race 2 winner:Yann Ehrlacher (Lynk & Co 03 TCR)



2021:

What:WTCR Race of Germany

When:June 3-5

Where:Nürburgring Nordschleife

Race 1 winner:Tiago Monteiro (Honda Civic Type R TCR)

Race 2 winner:Jean-Karl Vernay (Hyundai Elantra N TCR)



The 2022 WTCR – FIA World Touring Car Cup is due to begin at Autodrom Most for WTCR Race of Czech Republic from April 9-10.

